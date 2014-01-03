В России резко вырастут цены на табачную продукцию

Одной ценовой политикой победить табачную зависимость людей не выйдет, но в комплексе мер повышение акцизов играет важную роль. Об этом «Парламентской газете» сказал доктор медицинских наук, зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Ранее стало известно, что Министерство финансов предложило повысить акцизы на табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов с 2021 года. Таким образом, ведомство хочет компенсировать расходы бюджета, связанные с борьбой с эпидемией коронавируса. По расчётам экспертов, цена на пачку сигарет станет выше примерно на 20 рублей.

По мнению Николая Говорина, повышение акциза будет эффективно не только с экономической точки зрения, но и в плане борьбы против табачной зависимости россиян.

«Постепенно мы должны повышать акцизы на табачную продукцию. Это, естественно, сказывается на мотивации тех, кто курит, и особенно только начал курить. Оппоненты могут сказать, что вырастет доля контрафакта, но кто же мешает компетентным органам с ним бороться?» — заметил депутат.

При этом он добавил, что одной этой меры недостаточно для того, чтобы очистить российский воздух от табачного дыма. «Должен быть комплекс мер. И в этом комплексе повышение акцизов играет важную роль и считается достаточно эффективной мерой», — отметил парламентарий.

По словам Говорина, около 300-400 тысяч человек в год гибнут по причинам, прямо или косвенно связанным с употреблением табака. «Особенно это касается онкологии, прежде всего это рак лёгкого. Поэтому, естественно, меры по борьбе с табачной зависимостью должны быть интенсивными, комплексными и без каких-либо послаблений», — резюмировал он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]