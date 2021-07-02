Придется платить: С нововведениями в магазинах столкнутся граждане

С 1 июля в России изменится цена на табачную продукцию, сообщают «Вести:Приморье». Закон о единой минимальной цене на табачную продукцию предполагает ежегодную индексацию такой цены. В 2021 году она установлена на уровне 107,78 рубля.

С 1 апреля изменился механизм образования единой минимальной цены на табачную продукцию. Ранее она составляла 75 процентов от максимальной розничной цены и для каждой марки сигарет рассчитывалась отдельно. При этом стоимость утверждали сами производители с учётом акциза, который выплачивается в бюджет. В соответствии с новой системой, единую минимальную цену по специальной формуле определяет Минсельхоз исходя из минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. В 2021 году она установлена на уровне 108 рублей.

Если ранее пачка сигарет в среднем стоила 120 рублей, то с 1 июля цена вырастет до 140 рублей. Индексировать минимальную цену будут ежегодно на основе рыночных механизмов, которые учитывают факторы ценообразования и изменение ставок акцизов.

Также с 1 июля из магазинов исчезнет весь немаркированный альтернативный табак, включая сигары и сигариллы, курительный табак и табак для кальяна. Таким образом власти борются с нелегальной продукцией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]