Минздрав нашел способ, как победить курильщиков

В России захотели запретить вкусовые добавки в сигаретах, сообщают «Вести:Приморье».

В Минздраве разработали новый план по проведению антитабачных мероприятий. Таким образом Минздрав планирует снизить число курильщиков. Предполагается, что, благодаря запрету ароматизаторов и красителей в сигаретах доля курильщиков в России снизится с 29 до 21 процента к 2035 году. Новый запрет коснется также жидкостей для электронных сигарет, отмечает «Коммерсантъ».

Доля табачных изделий с вкусовыми добавками на табачном рынке в РФ превышает 80 процентов. Они содержатся примерно в 98 процентах табачных изделий и почти 100 процентах жидкостей для электронных сигарет, уточняет заместитель директора по научной работе и инновациям Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий Евгении Гнучих

При этом, ранее вставал вопрос о том, что стоимость табачного акциза необходимо поднять. Цена акциза на сегодняшний день делает табачную продукцию широкодоступной, пояснила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Драпкина также сказла, что, благодаря антитабачному закону, принятому в 2013 году, к 2018 году потребителей табака в возрасте 15-19 лет стало на 9,4 процента меньше.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]