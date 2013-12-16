Здоровье дороже: Названа минимальная стоимость пачки сигарет с 1 апреля

Сенаторы одобрили изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», сообщают «Вести:Приморье».

Как пояснил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, поправки регулируют цены на сигареты и сигары, пишет «Парламентская газета».

Государство может устанавливать единую минимальную цену (ЕМЦ) табачной продукции, ниже которой не могут быть розничные цены на сигареты и сигары. Предполагается, что эта цена составит 106 рублей.

Определяется, что ЕМЦ на табак применяется с даты применения ставки акциза на такую продукцию, которая установлена Налоговым кодексом РФ и на основании минимального значения, по которой единая минимальная цена рассчитывается. Опубликование ЕМЦ должно произойти не позднее тридцати дней до даты применения новых ставок акциза на табачную продукцию.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила — сенаторам, которые курят, стоит задуматься после принятия новых поправок над тем, чтобы отказаться от вредной привычки. По её словам, это решение позволит сэкономить внушительные денежные средства.

Расчёт единой минимальной цены и официальную публикацию её значения осуществляется Минсельхозом. Реализация табачной продукции осуществляется по максимальным розничным ценам, установленным в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. При этом такая цена не может быть ниже ЕМЦ.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]