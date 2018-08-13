В Приморье ищут «лазейки» для изъятия снюса из оборота





Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю проводятся мероприятия по прекращению незаконного оборота никотинсодержащей бестабачной продукции, — передают «Вести: Приморье».

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю обращает внимание, что недобросовестные предприниматели, уходя от ответственности, реализуют новую никотинсодержащую продукцию (где табак заменен на никотин) - аналог запрещенного в Российской Федерации снюса.

Данная продукция не содержит табак и на нее не распространяются требования Федерального закона от 23 февраля 2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" и Технического регламента таможенного союза 035/2014 "Технический регламент на табачную продукцию"

Данная продукция по идентификационным признакам, способу применения (жевание, рассасывание) и форме выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка и т.п.) относится к пищевой продукции.

Указанная продукция признана объектом технического регулирования технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). В соответствии с требованиями технического регламента, пищевая продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории Евразийского экономического союза, в течение установленного срока годности при использовании по назначению должна быть безопасной и сопровождаться документами об оценке соответствия (свидетельство о государственной регистрации или декларация о соответствии) и маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

При отсутствии законодательно установленных показателей безопасности указанной никотинсодержащей продукции, отсутствии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС), её оборот является незаконным.

В ходе проведенных проверок на территории других субъектов Российской Федерации в 6-ти случаях установлены факты отсутствия производителей никотинсодержащей продукциипо фактическим адресам производства, указанным на маркировке (производители - фантомы).

В случае выявления в обороте указанной продукции Управлением будут приняты меры административного характера, в том числе по её принудительному изъятию из оборота, а в случае наличия фактов причинения вреда жизни и здоровью граждан материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Управление обращает внимание организаций на необходимость изъятия из оборота данной продукции.

Потребителям не следует приобретать и употреблять такую продукцию, а при выявлении её в продаже необходимо проинформировать Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю по телефону (423) 254-82-10 или на адрес электронной почты pkrpn@pkrpn.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]