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Россельхознадзор приостановил ввоз в Приморье более 12 тысяч тонн свинины из Чили

Россельхознадзор приостановил ввоз в Приморье более 12 тысяч тонн свинины из Чили

Фото: Правовой Эксперт

При проведении контрольных мероприятий на складе временного хранения во Владивостоке должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлены нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований при ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии поднадзорной продукции – замороженного свиного окорока, страна происхождения – Чили, общим весом 12057,8 тонны. Груз прибыл в Приморье морским транспортом.
 
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, при проведении документарного и физического контроля инспекторами Управления установлено, что на маркировке и в ветеринарном сертификате неверно указана информация об адресе получателя продукции, что нарушает требования Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
 
На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами территориального Управления Россельхознадзора принято решение о приостановлении движения поднадзорной продукции. После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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