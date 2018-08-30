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24 тонны вьетнамского пангасиуса не дойдут до столов приморцев из-за путаницы в документах

24 тонны вьетнамского пангасиуса не дойдут до столов приморцев из-за путаницы в документах

Фото: eda-land.ru


При ввозе на территорию Российской Федерации более 24 тонн замороженного пангасиуса из Вьетнама Управление Россельхознадзора выявило нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.

 При проведении на складе временного хранения во Владивостоке документарного и физического контроля поднадзорной госветнадзору продукции (23750 кг замороженного пангасиуса) из Вьетнама, госинспекторы территориального Управления Россельхознадзора установили, что в карточке предприятия производителя продукции в разделе «Ввоз.Вывоз.Транзит» на официальном сайте Россельхознадзора указана одна провинция, а в  импортном ветеринарном сертификате, в пункте 3.2. указана другая административно-территориальная единица.

Это означает, что предоставленный ветеринарный сертификат на подконтрольный товар не соответствует форме, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 607 «О формах единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза подконтрольные товары из третьих стран», а также нарушен п. 3.8 Решения  комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. №317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евроазиатском экономическом союзе».

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области было принято решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции.

После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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