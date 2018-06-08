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Реализацию аргентинского мяса приостановили во Владивостоке 

Реализацию аргентинского мяса приостановили во Владивостоке 

Фото: kassot.com


При ввозе на территорию Российской Федерации 17 тонн замороженного свиного карбоната и хрящей из Аргентины должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлено нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований. Дальнейшее движение товара приостановлено, - сообщили "Вестям: Пиморье" в ведомстве.

При проведении на складе временного хранения во Владивостоке документарного и физического контроля поднадзорной госветнадзору продукции (11500 кг мороженых свиных хрящей и 5500 кг мороженого свиного карбоната без кости) из Аргентины, госинспекторы территориального Управления Россельхознадзора установили, что заявленные по документам количество мест и вес не соответствуют фактическому. Кроме того, на часть продукции (370 кг свиного карбоната) отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. 

Это является нарушением пункта 3.7 Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317.

 На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза Управление Россельхознадзора приняло решение о приостановлении движения поднадзорной продукции до устранения нарушений.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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