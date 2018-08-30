Мясной пинг-понг: 26 тонн говядины вернули приморцы в Аргентину





При ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии замороженной говядины из Аргентины Управление Россельхознадзора выявило нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований. Более 26 тонн говядины будут возвращены в Аргентину, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.

На складе временного хранения в г. Артеме при проведении документарного и физического контроля поднадзорной продукции – замороженной бескостной говядины общим весом 26 741 кг – госинспектором территориального Управления Россельхознадзора установлено, что на всех русскоязычных этикетках коробок с товаром указано наименование продукции, не соответствующее наименованию, указанному в ветеринарном сертификате. Кроме того, на часть продукции (52 коробки) отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

Это является нарушением пункта 6.3 положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317. Из чего следует, что на данный подконтрольный госветнадзору товар отсутствует ветеринарный сертификат, выданный компетентным органом страны-экспортера подконтрольного товара.

На основании законодательства ЕАЭС в области ветеринарии Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области 14 ноября принято решение о возврате поднадзорной продукции в Аргентину.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]