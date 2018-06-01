«У вас документов нет»: 26 тонн говяжьей печени вернут в Аргентину





Россельхознадзор «завернул» более 26 тонн субпродуктов из Южной Америки, — сообщают «»Вести: Приморье» со ссылкой на управление.

При ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии говяжьих субпродуктов (печени) из Аргентины должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлено нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований. Груз будет возвращен в Аргентину.

При физическом контроле поднадзорной продукции должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области установлено, что на части коробок с продукцией на маркировочной и англоязычной этикетке указан производитель, не заявленный в ветеринарном сертификате. Соответственно, на данный груз отсутствует импортный ветеринарный сертификат.

Это является нарушением Единых ветеринарных требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года №317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

На основании законодательства ЕАЭС в области ветеринарии Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области 6 февраля принято решение о возврате поднадзорной продукции в Аргентину.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]