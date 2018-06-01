Тонны языков не дойдут до покупателя
Специалисты выявили нарушения при ввозе в Приморье более 27 тонн мясных субпродуктов из Аргентины, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управления Россельхознадзорапо Приморскому краю и Сахалинской области.
При ввозе на территорию Российской Федерации более 27 тонн замороженных говяжьих субпродуктов из Аргентины должностными лицами выявлено нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований. Дальнейшее движение товара приостановлено.
При проведении на складе временного хранения во Владивостоке документарного и физического контроля поднадзорной госветнадзору продукции - замороженных говяжьих языков и печени (общим весом 27 007 кг) из Аргентины, госинспекторы установили, что дата оформления импортного ветеринарного сертификата не соответствует дате выработки товара, указанной в пункте 2.2 импортного сертификата. Это является нарушением.
На основании законодательства принято решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
19.11.2019 Мясной пинг-понг: 26 тонн говядины вернули приморцы в Аргентину
-
25.09.2019 24 тонны вьетнамского пангасиуса не дойдут до столов приморцев из-за путаницы в документах
-
13.09.2019 Реализацию аргентинского мяса приостановили во Владивостоке
-
04.12.2018 Более 3,5 тонн кормов для собак не пустили в Приморье
-
31.10.2018 Более 23 тонн испорченного мяса возвращено из Приморья в Аргентину
-
01.06.2018 В Приморье не пропустили почти 27 тонн сердец из Уругвая
Добавить комментарий