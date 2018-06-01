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Тонны языков не дойдут до покупателя

Тонны языков не дойдут до покупателя

Фото: pixabay

Специалисты выявили нарушения при ввозе в Приморье более 27 тонн мясных субпродуктов из Аргентины, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управления Россельхознадзорапо Приморскому краю и Сахалинской области.

При ввозе на территорию Российской Федерации более 27 тонн замороженных говяжьих субпродуктов из Аргентины должностными лицами выявлено нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований. Дальнейшее движение товара приостановлено.

При проведении на складе временного хранения во Владивостоке документарного и физического контроля поднадзорной госветнадзору продукции - замороженных говяжьих языков и печени (общим весом 27 007 кг) из Аргентины, госинспекторы установили, что дата оформления импортного ветеринарного сертификата не соответствует дате выработки товара, указанной в пункте 2.2 импортного сертификата. Это является нарушением.

На основании законодательства принято решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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