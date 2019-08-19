9 тонн мидий с неправильной маркировкой не допустили к реализации

Управлением Россельхознадзора пресечен оборот 9 тонн мидий из Новой Зеландии с нарушением требований законодательства по оформлению маркировки, — передают «Вести: Приморье» по данным ведомства.

Нарушения выявлены госинспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области 22 ноября 2019 года при проведении документарного и физического контроля поднадзорной продукции – мороженых зеленых новозеландских мидий на створке общим весом 9 тонн – на складе временного хранения во Владивостоке.

Госинспектором установлено, что район вылова, указанный на маркировке транспортной тары, не соответствует виду деятельности предприятия изготовителя, указанному в реестре и разрешении на ввоз. Это является нарушением Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016).

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами территориального Управления принято решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции до устранения выявленных нарушений, после чего груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]