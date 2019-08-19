Новости Общество Экономика

Сегодня, 21:08
 

9 тонн мидий с неправильной маркировкой не допустили к реализации

9 тонн мидий с неправильной маркировкой не допустили к реализации

Фото: agrobase.ru

Управлением Россельхознадзора пресечен оборот 9 тонн мидий из Новой Зеландии с нарушением требований законодательства по оформлению маркировки, — передают «Вести: Приморье» по данным ведомства.

Нарушения выявлены госинспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области 22 ноября 2019 года при проведении документарного и физического контроля поднадзорной продукции – мороженых зеленых новозеландских мидий на створке общим весом 9 тонн – на складе временного хранения во Владивостоке.

Госинспектором установлено, что район вылова, указанный на маркировке транспортной тары, не соответствует виду деятельности предприятия изготовителя, указанному в реестре и разрешении на ввоз. Это является нарушением Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016). 

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами территориального Управления принято решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции до устранения выявленных нарушений, после чего груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря