Опасные бактерии обнаружены в пельменях приморского производителя

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в рамках государственной работы по обеспечению безопасности пищевой продукции в детском саду № 35 города Находки были отобраны пробы рыбной продукции – пельмени лососевые изготовителя ООО «Гранд Марин Фиш» (г. Уссурийск).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в результате лабораторных исследований, проведенных подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», в продукции выявлено несоответствие по микробиологическим показателям – бактерии рода сальмонелла.

Это является нарушением технического регламента «О безопасности пищевой продукции», действующего на территории ЕАЭС.

Управлением Россельхознадзора производителю направлено предписание о прекращении действия декларации о соответствии на продукцию. Информация также направлена в Федеральную службу по аккредитации. Кроме того, производителю предписано изъять товар из оборота.

Чтобы не допустить использование небезопасной для детей продукции, в адрес детского сада Управлением направлено письмо с информацией о выявлении.

Всего с начала 2021 года ведомством выдано семь предписаний о прекращении действия деклараций о соответствии продукции, из них прекращено действие двух деклараций о соответствии на животноводческую продукцию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]