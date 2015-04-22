Диарею и лихорадку «предлагал» производитель полуфабрикатов во Владивостоке
Специалистами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области отобрали пробы от пяти партий мясной продукции на производстве ООО «Савос» (город Владивосток), сообщают «Вести:Приморье».
В результате лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», в «Домашнем» фарше, фрикадельках, пельменях, «Деревенских» котлетах и свином полуфабрикате «Шея-стейк» выявлены бактерии рода листерии. Кроме того, в партии «Деревенских» котлет также выявлены и бактерии рода сальмонеллы.
Это является нарушением технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».
Информация о выявлении была направлена производителю ООО «Савос» для прекращения использования и реализации продукции. Кроме того, производителю предписано изъять товар из оборота.
Управлением Россельхознадзора производителю выданы предписания о прекращении действия деклараций о соответствии на продукцию. Информация также направлена в Федеральную службу по аккредитации, отметили в ведомстве.
Комментировать: