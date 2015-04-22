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Диарею и лихорадку «предлагал» производитель полуфабрикатов во Владивостоке

Диарею и лихорадку «предлагал» производитель полуфабрикатов во Владивостоке

Источник фото: pixabay.com

Специалистами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области отобрали пробы от пяти партий мясной продукции на производстве ООО «Савос» (город Владивосток), сообщают «Вести:Приморье».

В результате лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», в «Домашнем» фарше, фрикадельках, пельменях, «Деревенских» котлетах и свином полуфабрикате «Шея-стейк» выявлены бактерии рода листерии.  Кроме того, в партии «Деревенских» котлет также выявлены и бактерии рода сальмонеллы.

Это является нарушением технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

Информация о выявлении была направлена производителю ООО «Савос» для прекращения использования и реализации продукции. Кроме того, производителю предписано изъять товар из оборота.

Управлением Россельхознадзора производителю выданы предписания о прекращении действия деклараций о соответствии на продукцию. Информация также направлена в Федеральную службу по аккредитации, отметили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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