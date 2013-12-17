Охота на снюсы открыта: в Приморье опасные смеси изымают из продажи





Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю проводит активную работу по изъятию из незаконного оборота никотинсодержащей продукции, безопасность которой не подтверждена, — передают «Вести: Приморье».

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, мероприятия по надзору проводятся даже в выходные дни.

В настоящее время из оборота изъято 83 партии, 746 штук смесей, содержащих никотин.

«Никотин в любых дозах оказывает негативное влияние на здоровье человека. Особенно это влияние выражено у несовершеннолетних. В 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано несколько подтвержденных случаев отравления несовершеннолетних никотинсодержащей продукцией. В связи с этим обстоятельством нельзя признать данную продукцию безопасной. Будьте внимательны к вашим детям, особенно в период каникул!», — обратились сотрудники Роспотребнадзора к родителям.

Управление напоминает организациям о необходимости изъятия из оборота данной продукции и направления ее поставщику. За оборот данной продукции предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, предусматривающая наложение административного штрафа на должностных лиц до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой.

При выявлении в продаже такой продукции Управление просит направлять информацию по телефону (423) 254-82-10 или на адрес электронной почты pkrpn@pkrpn.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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