Охота на снюсы открыта: в Приморье опасные смеси изымают из продажи
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю проводит активную работу по изъятию из незаконного оборота никотинсодержащей продукции, безопасность которой не подтверждена, — передают «Вести: Приморье».
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, мероприятия по надзору проводятся даже в выходные дни.
В настоящее время из оборота изъято 83 партии, 746 штук смесей, содержащих никотин.
«Никотин в любых дозах оказывает негативное влияние на здоровье человека. Особенно это влияние выражено у несовершеннолетних. В 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано несколько подтвержденных случаев отравления несовершеннолетних никотинсодержащей продукцией. В связи с этим обстоятельством нельзя признать данную продукцию безопасной. Будьте внимательны к вашим детям, особенно в период каникул!», — обратились сотрудники Роспотребнадзора к родителям.
Управление напоминает организациям о необходимости изъятия из оборота данной продукции и направления ее поставщику. За оборот данной продукции предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, предусматривающая наложение административного штрафа на должностных лиц до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой.
При выявлении в продаже такой продукции Управление просит направлять информацию по телефону (423) 254-82-10 или на адрес электронной почты pkrpn@pkrpn.ru.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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