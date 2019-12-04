Владивостокцев призывают сообщать о точках продаж снюсов в городе

Противостоять опасной моде в молодёжной среде Владивостока можно только сообща, - считает администрация Владивостока. Сегодня там прошло совещание, посвященной данной проблеме.

«Снюс — никотиносодержащая смесь, которую выпускают в виде жвачек или конфет. Мы регулярно проводим проверки, изъятая продукция передаётся в лаборатории для дополнительных исследований. Протоколы в отношении продавцов направляются в суд для принятия решений», - рассказала заместитель начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Ирина Савченко.

В ходе прошедших рейдов по городу сотрудники приморского Роспотребнадзора изъяли 482 партии (1 778 упаковок) никотинсодержащей продукции (снюса), в том числе 39 партий (202 упаковки) импортного производства.

Руководителям торговых организаций напомнили об ответственности за продажу такого товара. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — до 40 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц — от 300 до 600 тысяч рублей.

«Мы призываем горожан также не оставаться в стороне от этой проблемы, сообщать нам о точках, где продают такую продукцию. Одними рейдами ситуацию не исправить, а вот общими усилиями всех заинтересованных сторон это сделать реально», - добавили специалисты приморского управления Роспотребнадзора.

Противостоять опасному подростковому увлечению в регионе поможет официальный запрет продажи табакосодержащих смесей несовершеннолетним. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывают в Приморье. Депутаты Законодательного Собрания края должны принять его на ближайшем заседании, которое состоится 29 января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]