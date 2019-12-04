В Приморье законодательно установили запрет на продажу снюсов несовершеннолетним

В Приморье официально запретили продажу снюсов несовершеннолетним. Соответствующий законопроект, инициированный губернатором края Олегом Кожемяко, единогласно одобрили депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании в среду, 29 января.

Справочно:

Снюсы – это изделия из растительных волокон, которые имитируют табак и содержат большое количество никотина. Одна порция включает около 50-60 граммов действующего вещества. Примерно столько же находится в трех пачках сигарет. Постоянно употребление наркотика вызывает привыкание и может быть смертельно опасно для детского организма.

Появление законопроекта вызвано тем, что снюсы приобретают все большую популярность среди несовершеннолетних, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Во время заседания депутаты приняли еще одну инициативу, которая устанавливает административную ответственность за продажу снюса. Таким образом, распространителям опасного наркотика не просто запретили продавать его детям, но и установили наказание за нарушение требований закона.

Напомним, принять закон о запрете снюсов поручил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на селекторном совещании с профильными ведомствами и главами муниципалитетов 13 января. По его словам, в регионе от действия торговцев уже пострадали несколько подростков, поэтому требуются жесткие меры.

«Нужно срочно вмешаться в ситуацию и сделать так, чтобы эти “бизнесмены” понимали, что им в крае не место. Поэтому прошу депутатов Законодательного Собрания, фракцию “Единая Россия” принять соответствующий закон максимально быстро сразу в трех чтениях», – заявил Олег Кожемяко, добавив, что сведения о продающих снюсы предпринимателях сделают публичными – такие коммерсанты попадут в «черный список» и лишатся лицензий.

Кроме того, не дожидаясь принятия закона, губернатор поручил создать штаб по координации борьбы с опасными смесями, который возглавила зампредседателя Правительства Приморья Наталья Бондаренко. В задачи новой организации входит проведение профилактических мероприятий в школах, рейдов и контрольных закупок.

Параллельно с этим глава Приморья распорядился усилить взаимодействие с судами в плане вынесения решений в отношении нерадивых бизнесменов.

«Приморский штаб по координации борьбы с опасными смесями уже функционирует. Мы провели встречу с детским омбудсменом Ольгой Романовой, во время которой выработали план работы с детьми, родителями, широкой общественностью. В частности, в феврале в муниципальных образованиях края пройдут большие родительские собрания, во время которых перед присутствующими выступят специалисты в области медицинской профилактики, они расскажут о вреде снюсов. Кроме того, готовятся информационные памятки, которые будут распространяться в образовательных учреждениях», – уточнила заместитель председателя Правительства Приморья – министр образования края Наталья Бондаренко.

По данным регионального Правительства, в январе Роспотребнадзор совместно с полицией изъял более 1700 упаковок снюса, составлены административные протоколы на продавцов. Размер штрафов, которые грозят недобросовестным предпринимателям, достигает 500 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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