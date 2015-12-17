Почти 1300 упаковок снюса изъяли из оборота в Приморье

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю в праздничные дни продолжает проверочные мероприятия по изъятию из незаконного оборота никотинсодержащей продукции, безопасность которой не подтверждена.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, в настоящее время из незаконного оборота изъято 303 партии / 1294 упаковки никотинсодержащей продукции, в т.ч. 36 партий / 180 упаковок импортного производства, находящейся в обороте без документов, подтверждающих качество и безопасность.

В отношении лиц, реализующих указанную продукцию, составлено 7 протоколов об административных правонарушениях, 1 в отношении юридического лица, 6 – в отношении индивидуальных предпринимателей. Материалы направлены в арбитражный суд для принятия решения о конфискации продукции и наложения административного штрафа.

Для справки:

Употребление никотина вызывает физическую и психическую зависимости. При этом при оральном употреблении количество никотина, попадающего в организм, гораздо больше, чем при курении табака.

Никотин, попадая в организм человека, очень быстро превращается в депрессант, угнетающий нервную систему.

Никотин вызывает судороги, непроизвольное подергивание мышц, нарушение сердечного ритма, колебание артериального давления. В высоких концентрациях никотин вызывает сердечную недостаточность, паралич мышц, вплоть до летального исхода.

Наиболее распространенным симптомом отравления никотином является рвота, которая может начаться уже через 15 минут после приема вещества.

Длительное употребление может вызвать такие заболевания и дисфункции, как гипергликемия, артериальная гипертония, атеросклероз, тахикардия, аритмия, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и инфаркт миокарда

Наибольшему риску при употреблении таких смесей подвержены дети и подростки.

По линии Роспотребнадзора поступает информация из Управлений Роспотребнадзора других регионов в отношении изготовителей никотинсодержащей продукции, производство которых находится в Москве. При организации проверок в отношении изготовителей данной продукции, якобы осуществляющих производство этой продукции в Москве, установлено, что по адресам, указанным на маркировке, расположены жилые дома, офисы, торговые центры, по информации владельцев этих зданий, в них отсутствует производство такой продукции. Материалы по выявленным в ходе проверок нарушениям переданы в правоохранительные органы.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю призывает родителей, работников образовательных учреждений не оставаться в стороне от этой проблемы! Будьте внимательны к детям, объясните им последствия употребления подобных смесей, сделайте все, чтобы исключить возможность покупки вашим ребенком никотиносодержащих жевательных смесей.

При выявлении в продаже такой продукции Управление просит направлять информацию по телефону (423) 254-82-10 или на адрес электронной почты pkrpn@pkrpn.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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