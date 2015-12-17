Нагрянули без приглашения: Полицейские заинтересовались кальянной Владивостока

Сотрудники отдела полиции Фрунзенского района города Владивостока получили информацию о том, что в баре паровых коктейлей, расположенном на улице Комсомольской, происходит незаконная реализация алкогольной продукции.

По результатам проведенной проверки сотрудниками полиции установлено, что заведение осуществляет свою деятельность без государственной регистрации, а также реализует посетителям алкогольную продукцию при отсутствии лицензии, дающей право на розничную продажу алкоголя.

Из незаконного оборота изъято и направлено на ответственное хранение 40 литров различного алкоголя. Все спиртное реализовывалось без необходимых документов.

В отношении владельца заведения, 26-летнего жителя Владивостока, возбуждено административное производство по статьям 14.17.1 (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами), и 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации).

Материалы об административных правонарушениях переданы по подведомственности в мировой суд для принятия решения по существу. Предпринимателю могут назначить наказание в виде наложения административного штрафа с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]