«Облава» на магазин в Чугуевке дала результат

За реализацию алкоголя без лицензии в Чугуевке привлекли к ответственности продавца магазина, сообщают «Вести:Приморье».

В рамках мероприятий по контролю над соблюдением правил оборота спиртосодержащей продукции сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции в селе Чугуевка проведены проверки девяти торговых точек на предмет реализации алкогольной продукции без соответствующих документов.

Факт незаконной продажи алкоголя выявлен в магазине, расположенном на улице Комсомольской. В торговом павильоне реализация алкогольной продукции осуществлялась без соответствующей лицензии.

Продавец магазина добровольно выдала хранящуюся в магазине спиртосодержащую продукцию. Общий объем изъятого алкоголя составил 97,2 литра.

В отношении продавца составлен административный протокол по статье 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам». Санкция статьи предусматривает выплату штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения. Изъятая алкогольная продукция отправлена на ответственное хранение, отметили в пресс-службе ОМВД России по Чугуевскому району.

Мероприятия по контролю над соблюдением правил оборота алкоголя и спиртосодержащей продукции будут продолжены.

О фактах реализации алкоголя несовершеннолетним или в ночное время приморцев просят информировать территориальные органы внутренних дел. По каждому сообщению будет проведена поверка, правонарушителей привлекут к установленной российским законодательством ответственности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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