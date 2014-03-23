Свыше 24 тыс. литров алкоголя изъято из незаконного оборота в Приморье

В 2019 году в Приморье проведено свыше 6,2 тысяч оперативно-профилактических мероприятий в сфере контроля над оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, в результате которых пресечено свыше 1,6 тысяч административных правонарушений.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, выявлен 61 факт нарушения уголовного законодательства при обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Возбуждены 12 уголовных дел по статье 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии, в крупном и особо крупном размере) и 49 уголовных дел по статье 171.4 УК РФ (в отношении граждан, неоднократно уличенных в незаконной розничной продаже алкоголя).

Чтобы обезопасить граждан от употребления некачественной алкогольной продукции, исключить случаи продажи алкоголя несовершеннолетним, сотрудники полиции проводят мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на территории Приморья. Так, по результатам проводимых полицией мероприятий с начала года из незаконного оборота выведено 24,2 тысяч литров алкоголя на сумму более 6,4 миллионов рублей. Правонарушители привлечены к установленной российским законодательством ответственности.

Выведенная из нелегального оборота фальсифицированная спиртосодержащая продукция уничтожена.

О фактах незаконной торговли алкоголем, реализации спиртосодержащей продукции несовершеннолетним или в ночное время приморцев просят информировать территориальные органы внутренних дел.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8(423) 240 10 00.

Дежурная часть УМВД России по Приморскому краю 8(423) 249 04 91.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru