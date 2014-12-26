«Горячительное» на миллион изъяли из супермаркетов в Приморье

Полиция Артема вывела из незаконного оборота свыше 4 тысячи литров алкоголя на сумму свыше 1 млн рублей, сообщают «Вести:Приморье».

Сотрудники отдела МВД России по городу Артему на регулярной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

В ходе проведения профилактических рейдовых мероприятий в 2020 году полицейскими Артема пресечены свыше 100 административных правонарушений в сфере оборота алкоголя. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей антиалкогольного законодательства, составила 2 миллиона 500 тысяч рублей.

Составлены 12 протоколов за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним, 3 – за реализацию алкоголя без документов, подтверждающих качество и безопасность товара, 14 – за продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему

К административной ответственности привлечены 8 правонарушителей за продажу спиртосодержащей продукции в ночное время, 16 – за реализацию алкоголя без лицензии. Выявлены 44 факта реализации спиртосодержащей продукции в нестационарных торговых объектах.

Сотрудниками полиции из незаконного оборота выведено более 4 тысяч литров контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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