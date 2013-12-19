Новости Общество

Сегодня, 17:00
 

Алкоголь станет дороже с 1 января

Алкоголь станет дороже с 1 января

Фото: pixabay.com

Первый заместитель Председателя Правительства РФ, министр финансов РФ подписал указ, который вступает в силу 1 января 2020 года  о повышении минимальных цен на спиртосодержащие напитки.

Минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 л с нового года вырастет на 7%. Также вырастут цены на бренди и коньяк.

Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов, сообщает "Вести: Приморье".

Так, минимальная цена за бутылку водки крепостью 40 градусов и объемом 0,5 л вырастет до 230 руб., то есть на 7%. Закупочная цена при этом вырастет до 193 руб.

Минимальная розничная цена на бренди и другую продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, составляет 315 руб. за 0,5 л готовой продукции (вместо 307 руб.).

Что касается коньяка, то его минимальная стоимость вырастет с 388 руб. до 433 руб.

В соответствии с другим документом Минфина увеличивается минимальная закупочная цена и на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. Она составит с 1 января 2020 года 57 руб. за литр.

Увеличить минимальную цену на крепкий алкоголь в Минфине предложили еще в октябре. Такую меру в ведомстве объяснили повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта выше 9%, а также инфляцией, отмечается на официальном портале правовой информации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести