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Вчера, 18:54

«Повысят и круто»: Минфин меняет цены на алкоголь с 1 января

«Повысят и круто»: Минфин меняет цены на алкоголь с 1 января

Источник фото: pixabay.com

С 1 января минимальные цены в рознице на водку, коньяк и шампанское повышаются. В частности, минимальная цена на водку повысится до 243 руб. за бутылку объемом 0,5 литра с действующих 230 руб, сообщают «Вести:Приморье».

Минфин РФ утвердил повышение минимальных розничных цен на водку, коньяк и игристые вина с 1 января 2021 года. Соответствующие приказы Минфина РФ опубликованы на официальном портале правовой информации.

Минимальная цена в рознице на водку повысится до 243 руб. за бутылку объемом 0,5 литра с действующих 230 руб. Минимальная цена на коньяк увеличится до 446 руб. за 0,5 литров с нынешних 433 руб., на игристое вино (шампанское) - до 169 со 164 руб. за бутылку объемом 0,75 литра, отмечается в документе.

Приказы вступают в силу с 1 января 2021 года и действуют до 31 декабря 2026 года включительно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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