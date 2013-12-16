В Приморье подростков привлекли к ответственности за курение в неположенном месте
Сотрудники группы по делам несовершеннолетних Находкинского ЛО МВД России на транспорте во время рейда на станции Тихоокеанская города Находки выявили подростков, которые курили табачные изделия возле вокзала станции в нарушение Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», возле вокзала станции курили табачные изделия.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, установлено, что подростки обучаются в Находкинском колледже, в котором инспекторами Находкинского ЛО МВД России на транспорте неоднократно проводились лекции по предупреждению правонарушений, в том числе о запрете курения табака.
Вышеуказанные несовершеннолетние привлечены к административной ответственности. С целью предупреждения повторных правонарушений в адрес образовательного учреждения направлено информационное письмо.
За 9 месяцев 2019 года инспекторами группы по делам несовершеннолетних Находкинского ЛО МВД России на транспорте было составлено 36 протоколов о привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
18.10.2018 В 2018 году полицейские привлекли к ответственности свыше 5 тысяч жителей Приморья за курение в общественных местах
-
14.06.2019 Свыше 3 тыс. жителей Приморья оштрафованы за курение в общественных местах
-
16.01.2019 Свыше 6 тысяч жителей Приморья оштрафованы в 2018 году за курение в общественных местах
-
13.08.2018 С начала года в Приморье за курение в общественных местах привлечено к ответственности свыше 4,3 тысяч человек
-
16.12.2013 31 житель Уссурийска оштрафован за нарушение «антитабачного» законодательства
-
21.03.2019 С начала года свыше 1,5 тыс. жителей Приморья оштрафованы за курение в общественных местах
Добавить комментарий