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В Приморье подростков привлекли к ответственности за курение в неположенном месте

В Приморье подростков привлекли к ответственности за курение в неположенном месте

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Сотрудники группы по делам несовершеннолетних Находкинского ЛО МВД России на транспорте во время рейда на станции Тихоокеанская города Находки выявили подростков, которые курили табачные изделия возле вокзала станции в нарушение Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», возле вокзала станции курили табачные изделия.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, установлено, что подростки обучаются в Находкинском колледже, в котором инспекторами Находкинского ЛО МВД России на транспорте неоднократно проводились лекции по предупреждению правонарушений, в том числе о запрете курения табака.

Вышеуказанные несовершеннолетние привлечены к административной ответственности. С целью предупреждения повторных правонарушений в адрес образовательного учреждения направлено информационное письмо.

За 9 месяцев 2019 года инспекторами группы по делам несовершеннолетних Находкинского ЛО МВД России на транспорте было составлено 36 протоколов  о привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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