«Меняли на конфеты»: произошедшее у ТЦ привлекло внимание приморцев

В Находке полицейские и волонтеры провели акцию «Брось сигарету, получи конфету», сообщают «Вести:Приморье».

31 мая - Всемирный день без табака. Он был установлен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. Всемирный День борьбы против курения - международная акция, когда люди по всему миру проводят день, без табачного дыма.

Накануне Всемирного дня без табака сотрудники полиции совместно с ребятами из творческого коллектива «Эврика» провели акцию «Брось сигарету, получи конфету». Акция направлена на отказ от пагубной привычки - курения и пропаганду здорового образа жизни.

Участники пытались доказать согражданам, что от одной конфеты можно получить больше удовольствия, чем от одной выкуренной сигареты.

У одного из популярных ТЦ стражи порядка и волонтеры обращались к прохожим и предлагали обменять свои сигареты на конфеты по специальному курсу: 1 конфета - 1 сигарета.

Горожане положительно реагировали на предложение. Конфеты получали и те, кто ведет здоровый образ жизни и не курит.

«Всех курильщиков призываем отказаться от сигарет хотя бы на один день и задуматься о том, насколько вредит здоровью никотин», – сказала ученица 9 класса Полина Ильинова.

Восторг и уважение вызывали жители города, которые говорили: «Никогда не курил, не курю и вам не советую!» - их участникам акции встретилось немало.

Все сигареты, полученные участниками акции в обмен на конфеты, уничтожены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]