Сегодня, 12:32
Немаркированная обувь и табачные изделия попадут под запрет
С 1 июля вступает в силу запрет на оборот немаркированных средствами идентификации табачных и обувных товаров. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли Приморского края.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 224 и №860, с 1 июля 2020 года вступает в силу запрет на оборот немаркированных средствами идентификации табачных и обувных товаров.
В краевом ведомстве уточнили, что в июне Минпромторг России и ООО «Оператор-ЦРПТ» проводят обучающие и разъяснительные дистанционные мероприятия. С их графиком можно ознакомиться на официальном сайте информационной системы маркировки –честныйзнак.рф.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: