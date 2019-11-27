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Немаркированная обувь и табачные изделия попадут под запрет

Немаркированная обувь и табачные изделия попадут под запрет

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

С 1 июля вступает в силу запрет на оборот немаркированных средствами идентификации табачных и обувных товаров. Об этом сообщили в  министерстве промышленности и торговли Приморского края.

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 224 и №860, с 1 июля 2020 года вступает в силу запрет на оборот немаркированных средствами идентификации табачных и обувных товаров.

​В краевом ведомстве уточнили, что в июне Минпромторг России и ООО «Оператор-ЦРПТ» проводят обучающие и разъяснительные дистанционные мероприятия. С их графиком можно ознакомиться на официальном сайте информационной системы маркировки –честныйзнак.рф.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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