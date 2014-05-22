О новых правилах снятия денег в банкоматах предупредили граждан

Новые правила при снятии средств с банкомата коснутся всех россиян, сообщают «Вести:Приморье».

С 10 января вступят в силу поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.

Усиление контроля за операциями россиян с наличными свыше 600 тыс. рублей, например, при снятии средств с банкомата, будет способствовать борьбе с коррупцией и другими незаконными операциями, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

С 10 января 2021 года вступают в силу поправки в так называемый антиотмывочный закон - 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, поправки усиливают контроль за операциями россиян с наличными свыше 600 тыс. рублей.

Аксаков уточнил, что сумма в 600 тыс. рублей изначально была прописана в законе, поэтому она также применяется и для операций с наличными.

Речь о запрете проведения операций с наличными свыше 600 тыс. рублей не идет, но информация о таких операциях будет передаваться в Росфинмониторинг. "Дальше уже служба, исходя из анализа операций и лица, которое эту сделку осуществит, будет принимать решение, передавать ли эту информацию правоохранительным органам для того, чтобы были предприняты превентивные меры", - добавил глава комитета Госдумы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]