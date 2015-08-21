Граждан, у кого есть водительские права, ждет нововведение

Предлагается разрешить использование водительских прав для идентификации личности, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующий законопроект внесло в Государственную Думу Правительство РФ. Права можно будет использовать для подтверждения личности при денежных операциях, отмечается на сайте ведомства.

Поправки предлагается внести в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае принятия законопроекта номер водительского удостоверения можно будет использовать для упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами.

«В целях совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации клиента — физического лица, расширения перечня аутентификаторов и каналов дистанционного взаимодействия законопроектом предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Также инициатива предполагает увеличение лимитов по отдельным операциям, в отношении которых идентификация не проводится.

«Предлагается повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов — физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства с 15 000 рублей до 40 000 рублей», — отмечается в пояснительной записке.

В документе прописана отсрочка вступления в силу новых положений на 180 дней со дня официального опубликования соответствующего ФЗ в случае его окончательного принятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]