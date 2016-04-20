Во Владивостоке открылось первое в России совместное отделение Сбера и Макдоналдс. Гости ТЦ «Берёзка» по адресу ул. Русская, 16 первыми смогут получить доступ к принципиально новому потребительскому опыту, объединяющему единовременный и бесшовный доступ к сервисам и продуктам Макдоналдс, а также к ключевым цифровым и традиционным продуктам Сбера. Таким образом, компании продолжают реализовывать подписанное ранее соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает развитие новых для российского потребителя концепций обслуживания, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Новая ко-локация – это единое пространство обслуживания, объединяющее предприятие Макдоналдс с отделением Сбера, а также зоной доступа к предложениям компаний экосистемы Сбера. Два зала имеют общую зону ожидания и коворкинга, благодаря чему гости Макдоналдс смогут попасть в офис Сбера прямо из зала предприятия, и наоборот.

Помимо стандартных банковских услуг, в отделении банка можно воспользоваться сервисами экосистемы Сбера: подключиться к мультимедийному сервису Okko, получить специальное предложение от СберМаркет и многое другое из того, что раньше было невозможно сделать в обычном банковском офисе.

Для удобства клиентов установлены специальные информационное панели, которые помогут сориентироваться в многообразии сервисов экосистемы Сбера и разобраться, как ими воспользоваться. Панели находятся в ресторане, поэтому его посетители могут изучить данные предложения, пока ожидают заказ.

Новый формат поможет обеим компаниям проанализировать возможности совмещения клиентского опыта и распределения потоков потребителей, чтобы использовать эти данные для новых открытий.

В торжественном открытии приняли совместного отделения приняли участие генеральный директор Макдоналдс в России Марк Карена, председатель Дальневосточного Сбербанка Дмитрий Суховерхов и Константин Шестаков, заместитель председателя Правительства Приморского края. В формате видеобращения к церемонии подключился Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «В прошлом году Сбербанк и Макдоналдс реализовали пилотный проект по запуску нового формата обслуживания в отделении Сбербанка в Москве. Открытие ко-локации во Владивостоке – очередной важный шаг в развитии стратегического партнерства между нашими компаниями. Оно направлено на развитие новых концепций обслуживания, исследования потребительского рынка и создание цифровой экосистемы, которая открывает новые возможности для онлайн-заказов и позволяет определить оптимальные места для открытия новых точек».

Марк Карена, генеральный директор Макдоналдс в России: «Инновационная концепция, которую мы представили сегодня – результат соглашения о развитии партнерства, подписанного между Макдоналдс и Сбербанком в прошлом году. Наши компании - лидеры в своих областях в России, поэтому совместно мы можем представить на рынке уникальные решения, призванные вывести клиентский опыт на новый уровень. Я очень рад, что ощутить преимущества этого партнерства смогут жители нового для Макдоналдс региона – Дальнего Востока».

Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного Сбербанка: «Для нас открытие этого офиса - это действительно значимое, праздничное событие, и, традиционно, мы хотим порадовать наших клиентов. Так, мы дарим всем посетителям нашего совместного отделения во Владивостоке: промокод на скидку 25% на 3 месяца связи от СберМобайл, подписку “Оптимум” на 2 недели от онлайн-кинотеатра Окко, особые условия на услуги курьерской доставки от СберЛогистики, подписку Окко “Оптимум” на полгода при покупке приставки Сбербокс до 10 января, а также скидку и бесплатную доставку на первый заказ продуктов от Сбермаркет. Уверен, что такое предложение позволит большему количеству людей познакомиться с сервисами экосистемы Сбера и выбрать их помощниками для решения ежедневных задач».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]