Сотрудники АО «Восточный Порт» совершили омовение в крещенской купели

Десятки мужчин и женщин разного возраста ­– работников АО «Восточный Порт» с семьями и друзьями – коллективно приняли участие в обряде крещенского купания, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Как и в предыдущие годы, в этот день стивидорная компания и Фонд «Восточный Порт» создали комфортные и безопасные условия для омовения – освящённую прорубь-иордань, оборудованную сходнями, просторный шатёр с тепловой пушкой и горячим чаем, фотозону для фотографирования на память.

Для многих портовиков очищение водой на праздник Крещения Господня – давняя добрая традиция, существующая порой более полутора десятков лет. Каждый год к ним присоединяется всё больше и больше коллег по цеху – при поддержке товарищей в первый раз намного легче преодолеть мандраж у входа в иордань, намного приятнее всем вместе собираться 19 января и участвовать в светлом обряде омовения, делятся «восточники».

«Сегодняшнее крещенское купание – для меня первое в жизни. Взял пример с ребят из бригады – нисколько не жалею, – рассказал после омовения докер-механизатор АО «Восточный Порт» Алексей Казарин. – Несмотря на сильный мороз сегодня, самые светлые чувства и отличное настроение». «Для меня омовение в проруби на Крещение уже двенадцатое – каждый год, несмотря на погоду и ледяную воду, после купания чувствую себя будто вновь рождённым, – присоединился к коллеге водитель Автохозяйства Александр Плеханов. – Сегодняшний день из всех предыдущих мне запомнится как самый морозный, и потому, по-настоящему крещенский. Большое спасибо за поддержку родному «Восточному Порту», который каждый год на высоком уровне организует для нас такие мероприятия».

Социальная ответственность – важнейшая составляющая работы АО «Восточный Порт». Предприятие традиционно оказывает поддержку своим сотрудникам и их семьям, организуя корпоративные, праздничные и спортивные мероприятия, выезды творческих коллективов и спортивных команд. Сейчас эта работа проводится в рамках реализации программы социального развития «Команда Восточного» Фонда «Восточный Порт».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]