Компания АО «Восточный Порт» провела традиционные соревнования по подлёдному лову рыбы

Традиционные соревнования по подлёдному лову рыбы состоялись среди работников АО «Восточный Порт» и членов их семей. Местом проведения турнира, как и годом ранее, была выбрана излучина реки Партизанской около сопки Брат. С утра здесь собрались более сотни любителей и знатоков зимней рыбалки, поддерживаемых многочисленной группой болельщиков, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Согласно действующим правилам турнира, за соблюдением которых строго следила судейская бригада, испытать рыбацкую удачу могли участники от 8-ми лет и старше на специально отведённой территории. При этом разрешалось одновременно ловить рыбу из двух лунок, используя две удочки.

В течение двух часов портовики разыграли призы в шести номинациях. Победителем в номинации «Первая рыбка» стал Александр Камышев, поймавший корюшку через 9 минут после старта. Навага принесла победу Олегу Нестеренко в номинации «Самая крупная рыба», среди женщин удача улыбнулась Тамаре Кан. «Самой маленькой рыбой» стала корюшка весом всего 5 граммов, попавшаяся на крючок Ивана Чуба.

В номинации «Семейный улов» победили супруги Шумейко – их добыча потянула на 540 граммов. Определены самый «Опытный рыбак» соревнований – Владимир Федотов и «Опытная рыбачка» ­– Татьяна Александровна Мигунова. А также «Самые младшие рыбачки» – четырехлетние Кирилл Кожевников и Дмитрий Зеленский.

Победители в соревновании по подледному лову рыбы в общем зачете определялись по весу добычи. Первое место заняла Надежда Усачёва, вес улова — 585 граммов. Второе – Геннадий Шумейко, наловивший рыбки на 430 граммов, и третье – Михаил Макеров, вес улова которого потянул на 405 граммов. На церемонии награждения победителям и призерам были вручены медали, дипломы, памятные подарки и сертификаты на приобретение рыболовных снастей.

Кроме радости от азарта зимней рыбалки, дополнительно хорошее настроение и улыбки портовикам дарили ростовые куклы ­– Белка из «Ледникового периода» и Белый Медведь. А заливистый смех, жизнерадостный визг и восхищенные возгласы детей портовиков, которые раздавались над долиной реки Партизанской, согревали и не давали скучать их родителям, напряжённо следившим за натяжением лески у своих лунок. Также для участников соревнований организаторы – АО «Восточный Порт» и Фонд «Восточный Порт» – подготовили оригинальные фотозоны с тематическим оформлением, действующими трафаретами «на рыбацкое везение» и площадку для игры в шуточный кёрлинг. После официальной части турнира его участники согрелись вкусной и наваристой ухой.

– "Турнир по подлёдному лову рыбы уже с полным правом можно считать доброй и одной из самых любимых традиций семейного отдыха работников нашего предприятия", – отметил главный судья соревнований Владимир Ким. ­­– "Сегодня азарту и прекрасному настроению всех собравшихся способствовала тёплая погода, хороший клёв и организация мероприятия на пять с плюсом. Поздравляю номинантов соревнований с заслуженной победой и всех участников ­– с отличным зимним отдыхом на природе!"

Помимо комфортных условий труда, расширенного социального пакета, АО «Восточный Порт» обеспечивает и спортивно-оздоровительный досуг своим работникам и их семьям. Сотни портовиков и членов их семей каждый год традиционно собирают зимняя рыбалка, забег Памяти 9-го мая, эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья!», фестиваль «Дальневосточные силачи», соревнования по граунд-гольфу и другие интересные события - с каждым годом они становятся более массовыми и разнообразными, расширяется география гостей и участников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]