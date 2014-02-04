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Компания АО «Восточный Порт» провела традиционные соревнования по подлёдному лову рыбы

Компания АО «Восточный Порт» провела традиционные соревнования по подлёдному лову рыбы

Традиционные соревнования по подлёдному лову рыбы состоялись среди работников АО «Восточный Порт» и членов их семей. Местом проведения турнира, как и годом ранее, была выбрана излучина реки Партизанской около сопки Брат. С утра здесь собрались более сотни любителей и знатоков зимней рыбалки, поддерживаемых многочисленной группой болельщиков, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Согласно действующим правилам турнира, за соблюдением которых строго следила судейская бригада, испытать рыбацкую удачу могли участники от 8-ми лет и старше на специально отведённой территории. При этом разрешалось одновременно ловить рыбу из двух лунок, используя две удочки. 

В течение двух часов портовики разыграли призы в шести номинациях. Победителем в номинации «Первая рыбка» стал Александр Камышев, поймавший корюшку через 9 минут после старта. Навага принесла победу Олегу Нестеренко в номинации «Самая крупная рыба», среди женщин удача улыбнулась Тамаре Кан. «Самой маленькой рыбой» стала корюшка весом всего 5 граммов, попавшаяся на крючок Ивана Чуба.

В номинации «Семейный улов» победили супруги Шумейко – их добыча потянула на 540 граммов. Определены самый «Опытный рыбак» соревнований – Владимир Федотов и «Опытная рыбачка» ­– Татьяна Александровна Мигунова. А также «Самые младшие рыбачки» – четырехлетние Кирилл Кожевников и Дмитрий Зеленский.

Победители в соревновании по подледному лову рыбы в общем зачете определялись по весу добычи. Первое место заняла Надежда Усачёва, вес улова — 585 граммов. Второе – Геннадий Шумейко, наловивший рыбки на 430 граммов, и третье – Михаил Макеров, вес улова которого потянул на 405 граммов. На церемонии награждения победителям и призерам были вручены медали, дипломы, памятные подарки и сертификаты на приобретение рыболовных снастей.

Кроме радости от азарта зимней рыбалки, дополнительно хорошее настроение и улыбки портовикам дарили ростовые куклы ­– Белка из «Ледникового периода» и Белый Медведь. А заливистый смех, жизнерадостный визг и восхищенные возгласы детей портовиков, которые раздавались над долиной реки Партизанской, согревали и не давали скучать их родителям, напряжённо следившим за натяжением лески у своих лунок.  Также для участников соревнований организаторы – АО «Восточный Порт» и Фонд «Восточный Порт» – подготовили оригинальные фотозоны с тематическим оформлением, действующими трафаретами «на рыбацкое везение» и площадку для игры в шуточный кёрлинг. После официальной части турнира его участники согрелись вкусной и наваристой ухой.  

– "Турнир по подлёдному лову рыбы уже с полным правом можно считать доброй и одной из самых любимых традиций семейного отдыха работников нашего предприятия", – отметил главный судья соревнований Владимир Ким. ­­– "Сегодня азарту и прекрасному настроению всех собравшихся способствовала тёплая погода, хороший клёв и организация мероприятия на пять с плюсом. Поздравляю номинантов соревнований с заслуженной победой и всех участников ­– с отличным зимним отдыхом на природе!"

Помимо комфортных условий труда, расширенного социального пакета, АО «Восточный Порт» обеспечивает и спортивно-оздоровительный досуг своим работникам и их семьям. Сотни портовиков и членов их семей каждый год традиционно собирают зимняя рыбалка, забег Памяти 9-го мая, эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья!», фестиваль «Дальневосточные силачи», соревнования по граунд-гольфу и другие интересные события - с каждым годом они становятся более массовыми и разнообразными, расширяется география гостей и участников.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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