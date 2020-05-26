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Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования до 30 млн рублей

Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования до 30 млн рублей

Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков с 9,5 млн до 30 млн рублей, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых на сумму до 27,5 млн рублей. В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 млн рублей, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка: «Теперь клиенты могут объединить ипотеку и кредиты других банков на сумму до 30 млн рублей и платить по сниженной ставке. Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru, получить решение в течение двух дней и всего один раз приехать в банк для подписания документов».

Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно на сайте DomClick.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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