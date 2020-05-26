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СберБанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотеки до 85% от стоимости недвижимости

СберБанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотеки до 85% от стоимости недвижимости

СберБанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков с 80% до 85% от стоимости недвижимости. Рефинансировать ипотеку в СберБанке можно по ставке от 7,9% годовых на сумму до 30 млн рублей, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели.

Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку онлайн на DomClick.ru, получить решение в течение двух дней и всего один раз приехать в банк для подписания документов. Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно по ссылке: https://ipoteka.domclick.ru/mland/products/refinance 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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