Греф оценил эффект от искусственного интеллекта в Сбербанке в 2021 году в 80-85 млрд руб.

Экономический эффект от внедрения технологии искусственного интеллекта (ИИ) в Сбербанке в 2021 году может составить 80-85 млрд рублей, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах заседания совета альянса в сфере ИИ, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на ТААС.

"У нас чистый операционный доход [от использования искусственного интеллекта] в этом году - 145 млрд рублей, из которых чистая прибыль будет примерно 80-85 млрд рублей", - сказал он.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года чистая прибыль Сбербанка от использования ИИ составила порядка 90 млрд рублей, превысив прогнозируемый ранее уровень в 56 млрд рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]