Открыт приём заявок для участия в Международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей

Открыт приём заявок школьников для участия в Международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей в 2021 году. Организатором конкурса выступает Сбер совместно с компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Конкурс проводится в целях популяризации технологий искусственного интеллекта среди детей и молодёжи, вовлечения и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в этом направлении, по всему миру, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Соревноваться участники смогут в одном из десяти тематических направлений: анализе данных зондирования Земли, EdTech, безопасности, рекомендательных сервисах, финансах, робототехнике, беспилотных аппаратах, медицине и других. Заочный этап конкурса стартует в январе следующего года и будет состоять из двух частей: сначала участники будут решать задания на сайте конкурса, потом примут участие в командном туре, в рамках которого не только предложат общее решение, но и пройдут индивидуальные испытания на знания в области технологии ИИ. На протяжении всего конкурса команды будут сопровождать эксперты мирового уровня от лидеров отрасли.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Современных детей с самого раннего возраста окружают новые технологии, что позволяет им быстрее осваивать такие сферы, как искусственный интеллект. В некоторых странах мира этому учат, начиная с детского сада и школьной скамьи. В России это направление активно набирает обороты. По данным многих исследований, специалисты, сочетающие компетенции своих профессий с ИИ, например дата-сайентисты, в XXI веке будут одними из самых востребованных. В том числе поэтому совместно с партнёрами в рамках Альянса в сфере ИИ мы хотим использовать потенциал наших компаний и предоставить больше возможностей учащимся, их преподавателям и наставникам в школах и вузах. Уверен, что наши усилия позволят вывести Россию в лидеры в этой области уже в обозримом будущем, а участникам конкурса — поступить в лучшие вузы, построить карьеру и добиться больших успехов на этом поприще».

Участие в конкурсе могут принять школьники из всех стран мира, а лучшие встретятся в Москве в сентябре 2021 года на финале международного конкурса.

Заявку на участие в конкурсе можно оставить на сайте: https://aiijc.com/rus/

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]