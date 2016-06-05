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Стартовал заочный этап Международного конкурса по искусственному интеллекту для детей

Стартовал заочный этап Международного конкурса по искусственному интеллекту для детей

На платформе Международного конкурса по искусственному интеллекту для детей, организованного Сбером и Альянсом в сфере искусственного интеллекта (ИИ), стартовал заочный этап конкурса. В ходе него с помощью технологий ИИ участникам предстоит решить задачи по распознаванию лиц и установлению причинно-следственных связей в предложении. Чтобы получить доступ к заданиям, необходимо пройти регистрацию на платформе конкурса, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Участники, успешно прошедшие квалификацию, объединятся в команды и будут решать более сложные задания от ведущих технологических компаний по 10 направлениям конкурса. Лучшие команды поборются за выход в финал, который состоится в Москве в конце 2021 года. Общий призовой фонд составит 10 млн рублей.

Также для зарегистрированных участников доступны подборки полезных материалов по искусственному интеллекту и обучающие курсы и запланированы вебинары с экспертами конкурса.

Марина Ракова, вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка: «Мы сделали наш международный конкурс максимально доступным для любого школьника, который интересуется технологиями искусственного интеллекта. Задания квалификационного этапа не требуют специальной подготовки или оборудования, но в то же время это отличная возможность получить новые знания об ИИ и подготовиться к более сложным кейсам от технологических компаний. Поэтому регистрируйтесь и пробуйте свои силы в решении задач на платформе, чтобы пройти в следующий этап. Мы приготовили для вас ещё много интересного».

Регистрация и возможность решить задания квалификационного этапа будут доступны на платформе конкурса до 1 июля 2021 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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