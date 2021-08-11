Приморские компании могут получить грант на создание искусственного интеллекта

Разработчики искусственного интеллекта из Приморья смогут получить до 20 миллионов рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Гранты предусмотрены в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Как сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи, конкурс на получение грантов проводится среди малых предприятий. Средства предназначены на реализацию проектов по разработке, применению и коммерциализации решений в области искусственного интеллекта.

«Государственная поддержка будет предоставлена по результатам проведения четырех конкурсов “Старт-ИИ-1”, “Старт-ИИ-2”, “Развитие-ИИ”, “Коммерциализация-ИИ”. Размеры грантов составят от 4 до 20 миллионов рублей», – подчеркнули специалисты.

Отметим, оператором мероприятия является Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Конкурс проводится в рамках проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]