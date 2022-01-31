Приморье – лидер по подготовке кадров для цифровой экономики на Дальнем Востоке

Более 30 тысяч человек обучились безопасному и эффективному использованию цифровых технологий в Приморском крае в 2021 году. Подготовка специалистов в IT-области ведется в рамках национального проекта «Цифровая экономика», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отметили в краевом министерстве цифрового развития и связи, по итогам 2021 года Приморье лидирует среди регионов Дальнего Востока по количеству подготовленных кадров для цифровой экономики. Программы обучения рассчитаны на разные категории населения и различаются по направлениям, продолжительности и уровню подготовки.

«Более 30 тысяч приморцев воспользовались сервисом “Готов к цифре”, который учит безопасному и эффективному использованию цифровых технологий. На программу обучения цифровым профессиям с 50%-й скидкой были зачислены более 170 жителей края. 270 государственных и муниципальных служащих со всего Приморья проходят обучение цифровым компетенциям. Кроме того, по программам CDO (Chief Data Officer) прошли обучение 70 человек», – отметили в ведомстве.

По словам министра цифрового развития и связи Приморья Константина Волошина, одна из основных задач национального проекта «Цифровая экономика» – поддержать развитие отрасли в стране квалифицированными людьми.

«По итогам завершения национального проекта в 2024 году количество выпускников высшего и среднего профессионального образования, обладающих компетенциями в области информационных технологий, должно составить 800 тысяч ежегодно, а доля обладающего цифровыми навыками населения – достичь 40%», – подчеркнул министр.

Напомним, различные программы обучения по подготовке специалистов для цифровой экономики проводятся в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» совместно с Центром компетенций по кадрам для цифровой экономики на базе Университета 20.35 и других ведущих учебных заведений России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]