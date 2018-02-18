Школы Приморья продолжают подключать к высокоскоростному интернету

В Приморском крае продолжается работа по созданию качественной информационной инфраструктуры в образовательных учреждениях в рамках национального проекта «Цифровая экономика», сообщают «Вести:Приморье». К октябрю 2021 года качественным интернетом будут обеспечены все 483 школы региона, 119 из них подключат к оптоволоконным сетям в нынешнем году, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

По информации министерства цифрового развития и связи Приморского края, работа по подключению образовательных учреждений к высокоскоростному интернету в Приморье продолжается с прошлого года.

«В 2019 году по региональному проекту “Информационная инфраструктура” нацпроекта “Цифровая экономика” высокоскоростной интернет получили 82 приморские школы, в 2020 году линии ВОЛС будут проведены до 119 образовательных организаций края. Все работы должны быть завершены до 30 сентября», – заявили специалисты ведомства.

Все образовательные учреждения располагаются в отдаленных уголках края, в том числе селах Турий рог Ханкайского округа и Заветное Чугуевского округа, а также селах Малиново Дальнереченского района, Соболиный Пожарского района и поселке Восток Красноармейского района.

Что касается школ и колледжей Приморского края, которые не присоединились к проекту в первые два года, все они будут обеспечены качественным интернетом к октябрю 2021 года.

«В итоге в сельских школах скорость соединения достигнет показателя не менее 50 Мб/с, а в городских – не менее 100 Мб/с. Немного меньше скорость будет в школах, расположенных в отдаленных поселках на севере региона. Прокладка линий ВОЛС к этим территориям на данный момент остается слишком дорогостоящим мероприятием, поэтому образовательные учреждения в отдаленных поселках будут подключены к интернету по спутниковой связи», – добавили в минцифры Приморского края.

Подрядчиком производимых работ выступает крупнейший телекоммуникационный оператор страны – «Ростелеком». В задачи компании входит не только подключить учреждения к интернету, но и непосредственно оказывать услуги связи.

Напомним, в Приморье реализуется региональный проект «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика», одна из главных задач которого – обеспечить качественным интернетом всех жителей Приморского края. Кроме того, доступ к сети получают все социально значимые учреждения отдаленных населенных пунктов, в том числе органы государственной власти и местного самоуправления, подразделения Росгвардии, ФАПы, избирательные комиссии, пункты полиции и пожарные части.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]