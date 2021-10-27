Оцифрованное Приморье: «Ростелеком» подключил к скоростному интернету 954 социально значимых объекта края

«Ростелеком» завершил в Приморском крае реализацию федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО). С 2019 года специалисты компании обеспечили высокоскоростным доступом в интернет 954 соцобъекта в регионе, построив порядка 1,1 тысячи километров волоконно-оптических линий связи, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ростелеком».

Проект «Информационная инфраструктура» стартовал в Приморье в 2019 году с целью обеспечить все учреждения социальной сферы устойчивой и безопасной телекоммуникационной сетью. На первом этапе его реализации «Ростелеком» провел интернет в 295 СЗО Приморья. Затем, в 2020 году, несмотря на начавшуюся пандемию, компания выполнила самый большой объем работ, подключив 372 организации. В этом году доступ к высокоскоростному интернету получили еще 287 соцобъектов.

Лидером по количеству подключенных учреждений стал Чугуевский округ, на территории которого «Ростелеком» организовал доступ в интернет для 65 СЗО. Второе место разделили Михайловский и Спасский районы. В каждом из них компания подключила по 60 СЗО. Третье место у Уссурийского городского округа, где обеспечено интернетом 48 объектов.

«За три года реализации национальной программы “Цифровая экономика” “Ростелеком” провел работы в 25 районах Приморского края, в том числе и в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Одним из самых сложных этапов работ стало строительство ВОЛС в 2020 году к поселку Восток, который расположен в 480 км километрах от Владивостока. Это самый северный объект на территории Приморья, подключенный к инфраструктуре “Ростелекома”. После исполнения нацпрограммы жителям сотен деревень и сёл стали доступны возможности как государственных, так и медицинских онлайн-услуг», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

«Построенная “Ростелекомом” телекоммуникационная инфраструктура, несомненно, даст дополнительный импульс развитию сельских территорий Приморья, будет способствовать доступности государственных услуг и позволит использовать современные решения в социальных организациях. Надежный интернет — это базовая необходимость. Правительство Приморского края совместно с дальневосточным филиалом национального провайдера прилагает все усилия, чтобы доступ в сеть был даже в самых малочисленных селах субъекта РФ», — рассказал заместитель председателя Правительства — министр цифрового развития и связи Приморья Константин Волошин.

В рамках программы специалисты компании обеспечили современной связью 285 фельдшерско-акушерских пунктов, 233 учреждения культуры, 211 школ и учебных заведений среднего профессионального образования, 134 учреждения органов государственной власти и местного самоуправления, 75 пожарных частей и постов, 12 отделений Росгвардии и 4 пункта полиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]