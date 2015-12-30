295 социально значимых учреждений подключили к высокоскоростному интернету в Приморье

В Приморье 295 социально значимых учреждений подключили к высокоскоростному интернету. Как сообщили в пресс-службе администрации края, качественный доступ к сети появился в школах и учреждениях среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерских пунктах, органах государственной власти и местного самоуправления, подразделениях Росгвардии и избирательных комиссиях, а также в пунктах полиции и пожарных частях разных районов края.

Как уточнили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций, работа над подключением к высокоскоростному интернету социально значимых учреждений ведется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика».

Реализация проекта решит ряд важных задач. Во-первых, высокоскоростной интернет придет во многие населенные пункты, где раньше его не было, в том числе и в домохозяйства. Во-вторых, инициатива поддержит региональных операторов связи – именно ради этого изначально было решено отказаться от выбора единственного поставщика в пользу конкурсной модели. В Приморье победителем оказался ПАО «Ростелеком». В-третьих, реализация проекта должна создать спрос на продукцию российских производителей волоконно-оптических кабелей и телекоммуникационного оборудования – все, что использует оператор, обязательно должно быть отечественного производства. И, наконец, в-четвертых, от подрядчика потребуется не только подключить социально значимые учреждения к интернету, попросту говоря, проложить кабель, но и до конца 2021 года оказывать услуги по передаче данных. Это позволит избежать ситуаций, когда кабель к населенному пункту подведен, но фактически доступа к сети нет ни в одном доме.

Реализация проекта «Информационная инфраструктура» рассчитана на три года, с 2019-ого по 2021-ый, и подразумевает подключение к высокоскоростному интернету всего 1133 социально значимых объектов

«Благодаря проекту «Информационная инфраструктура» фактически высокоскоростной интернет дойдет до всех населенных пунктов Приморья. При этом мы улучшим качество покрытия и предоставим доступ к сети каждому жителю края. Проводимые мероприятия позволят поднять на новый уровень телемедицину, дистанционное образование, проведение уроков информатики в школах отдаленных и труднодоступных районов, где нет доступа к качественному интернету, а также ускорить работу с системами электронного документооборота в органах власти, подразделениях МЧС и других общественно значимых организациях», – подчеркнул врио вице-губернатора – директор департамента информатизации и телекоммуникаций Сергей Максимчук.

В Приморье реализация проекта «Информационная инфраструктура» рассчитана на три года, с 2019-ого по 2021-ый, и подразумевает подключение к высокоскоростному интернету всего 1133 социально значимых объектов, уточнил руководитель. В 26% из них – это 295 учреждений – сеть должна была появиться уже в 2019 году. В департаменте информатизации и телекоммуникаций края с поставленной задачей справились.

Кроме того, еще 32% организаций получат доступ к высокоскоростному интернету в 2020 году. 42% предприятий подключат в последний третий год реализации проекта.

Финансирование проекта «Информационная инфраструктура» осуществляется полностью за счет средств федерального бюджета. В течение трех лет на реализацию инициативы должны направить более 1,3 миллиарда рублей. Деньги предназначены для оплаты строительно-монтажных работ и трафика интернета для социально-значимых учреждений до окончания 2021 года.

Отметим, реализация национального проекта «Цифровая экономика» обусловлена Указами Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года. В Приморье в рамках него реализуются пять региональных проектов – Информационная инфраструктура, Кадры для цифровой экономики, Информационная безопасность, Цифровые технологии и Цифровое государственное управление. На портале «Цифровая экономика» размещены паспорта всех пяти региональных проектов, дорожные карты, информация о конкурсах и грантах, другая полезная информация.

Ввсего в Приморье сегодня реализуются 52 региональных проекта, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]