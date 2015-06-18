До 500 миллионов рублей могут получить разработчики программного обеспечения в Приморье. Таковы условия федерального конкурса грантов, который проходит в России до 28 февраля, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ППК.

Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи Приморского края, к участию в конкурсном отборе допускаются компании-разработчики отечественного программного обеспечения. Деньги предоставляются непосредственно на разработку и доработку программного обеспечения в рамках перспективных информационных технологий, важных для развития страны, уточнили специалисты.

Кроме того, средства гранта можно направить на разработку и доработку технологических решений по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации.

«Сумма гранта на проект может составить от 10 до 500 миллионов рублей при предоставлении софинансирования в объеме не менее 50% от общей сметы проекта. Конкурсный отбор будет проводиться в рамках реализации в Приморье регионального проекта “Информационная безопасность” национального проекта “Цифровая экономика”», – подчеркнул министр цифрового развития и связи края Сергей Максимчук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]