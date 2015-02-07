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Стало известно, на что потратил Пенсионный фонд десятки миллионов рублей

Стало известно, на что потратил Пенсионный фонд десятки миллионов рублей

Фото: vestifinance.ru

Пенсионный фонд России (ПФР) потратил 69 млн рублей на покупку программного обеспечения для работы в офисе. Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.ru.

«Поставка лицензий офисного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест ПФР», — говорится в наименовании объекта закупки. По данным газеты «Ведомости», пенсионный фонд приобрел российский софт «МойОфис стандартный». Всего было закуплено 13,5 тыс. лицензий программы.

«МойОфис стандартный» — российское программное обеспечение для работы с документами, редактирования текстов, электронных таблиц и работы с электронной почтой, календарем и контактами. Этот софт разработала компания «Новые облачные технологии» (НОТ), большая часть которой принадлежит уроженцу Челябинска, бизнесмену Андрею Чеглакову и «Лаборатории Касперского». ПО «МойОфис» является альтернативой иностранной программе Microsoft Office.

Ранее зампредседателя правительства Максим Акимов, выступая на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, рассказал, что в 2019 году госкомпании потратили более 10 млрд рублей на покупку российского программного обеспечения. Две трети закупленных лицензий пришлись на именно «МойОфис».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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