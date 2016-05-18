Прощаемся со смартфонами: новый закон многих не обрадует
Госдума приняла закон о запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения, который обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств: в частности, на смартфоны, компьютеры и телевизоры, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ria.ru
Авторами инициативы стали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко.
Полный список гаджетов, программного обеспечения и порядок его установки определит правительство. Предустановка российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры, предусмотренная принятым законом, не должна влиять на безопасность устройств.
Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев ранее заявлял, что закон, во-первых, направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, будет способствовать развитию российских IT-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
18.05.2016 Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 7,5 тысяч рублей
-
20.09.2019 Эксперты: россиян вынуждают вернуться к вредным сигаретам
-
10.08.2016 Сбербанк ограничил прием пятитысячных купюр в банкоматах
-
02.03.2017 В Приморье осужден "высокотехнологичный" вор
-
30.04.2019 Новым вице-мэром Владивостока стал бывший замглавы Уссурийска
-
06.07.2017 Госдума заинтересовалась проблемой установки «ЭРА-ГЛОНАСС» во Владивостоке
Добавить комментарий