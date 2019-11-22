Распоряжение правительства: «начинка» гаджетей сильно изменится

Правительство РФ утвердило перечень отечественных программ для предустановки на новые смартфоны, ноутбуки, компьютеры и «умные» телевизоры. Речь идёт обо всей технике — российской и иностранной. Разрешат продажу только тех устройств, на которых по умолчанию загружены российские браузеры, карты, голосовые помощники, антивирусы и соцсети, сообщают «Вести:Приморье».

Закон об обязательной предустановке на гаджеты российских программ президент подписал в декабре 2019 года. Изначально новые правила собирались ввести с января 2021 года, но в декабре Госдума приняла закон о переносе этого срока на апрель.

При покупке смартфона или планшета отечественный софт будет доступен пользователям сразу — его не придётся загружать самостоятельно. Этим займутся производители техники, поставщики или продавцы. Об этом пишет «Парламентская газета».

Рейтинг таких приложений Минцифры сформировало на основании заявлений от производителей программного обеспечения. В перечень попали только те программы, которыми воспользовались не менее 500 тысяч человек за прошедший год. Список будут обновлять ежегодно до 1 августа, и в него могут войти новые приложения, набравшие популярность у россиян.

Согласно распоряжению Правительства, опубликованному на портале правовой информации 6 января, российский софт предварительно установят на смартфоны и планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, системные блоки и телевизоры с функцией Smart TV как отечественные, так и импортные, в том числе произведённые компаниями Apple, Samsung. Xiaomi, Huawei.

В законе нет речи о запрете иностранного ПО. Импортный софт тоже может быть предустановлен, и покупатель выберет, какие приложения ему предпочтительны, а ненужные удалит.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]