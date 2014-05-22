Закон о предустановке российского софта: какие приложения могут появиться в смартфонах

До 1 июля 2020 года Правительство должно определить, какие отечественные сервисы появятся в гаджетах перед продажей, сообщает "Вести: Приморье".

Закон о предустановке российского софта на продаваемые гаджеты вступит в силу 1 июля 2020 года. Сейчас эксперты и СМИ гадают, какие программы предположительно могут «по умолчанию» устанавливаться на импортную технику.

«Существует много отечественных сервисов, которыми регулярно пользуются российские граждане, к примеру, это отслеживание почтовых отправлений, социальные сети, площадки электронной коммерции и другие. Однако кандидатом номер один в списке обязательных к предустановке можно назвать приложение «Госуслуги», ведь в этой информационной системе зарегистрировано более 100 миллионов наших граждан», отметил в интервью «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Возможно, стоит рассмотреть возможность предустановки приложения для самозанятых «Мой налог», который скачали более 330 тысяч человек, а также российские поисковые и банковские сервисы. Главное, чтобы при этом не было лоббирования интересов той или иной группы коммерческих лиц», уточнил Левин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]