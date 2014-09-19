Приморские компании могут получить до 300 млн. рублей на цифровую трансформацию

Российский фонд развития информационных технологий объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для российских компаний. Победители получат от 20 до 300 миллионов рублей на цифровую трансформацию. Столько же полагается авторам лучших проектов среди организаций IT-сферы, которые занимаются разработкой программного обеспечения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации министерства цифрового развития и связи Приморского края, фонд проводит конкурс по двум направлениям. Первое из них направлено на поддержку проектов российских организаций по внедрению отечественных IT-решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий. Во втором – могут принять участие IT-компании, создающие отечественное программное обеспечение.

«Принять участие в конкурсах могут все приморские компании, соответствующие критериям. В частности, организации, проходящие цифровую трансформацию, должны применять исключительно отечественные IT-решения, а срок реализации проекта должен укладываться в промежуток от шести до 36 месяцев. Разработчики программного обеспечения, в свою очередь, должны включить разработанный продукт в реестр отечественного ПО, обеспечить высокий потенциал коммерциализации и завершить проект не позднее 12 месяцев. Победители обоих конкурсов получат бюджетное финансирование до 80% от общей стоимости проекта – от 20 до 300 миллионов рублей», – уточнили в приморском минцифры.

Чтобы принять участие в конкурсах, нужно подать документы онлайн в личном кабинете на сайте РФРИТ. Кроме того, подать заявку скоро можно будет и на портале госуслуг.

Заявки в конкурсе на цифровую трансформацию будут принимать и рассматривать до конца 2022 года, а конкурса для разработчиков ПО – до конца 2021 года. Общий объем бюджетного финансирования на 2020 год по двум мерам поддержки составит более 4,1 миллиардов рублей.

Узнать подробности о конкурсах можно на сайте ит-гранты.рф – здесь опубликована конкурсная документация и вся информация о приоритетных направлениях поддержки.

Отметим, цифровизация всех сфер жизни – одна из задач национального проекта «Цифровая экономика», который реализуется в Приморье в рамках реализации Указа Президента РФ Владимира Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]