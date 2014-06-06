Сбер запускает мобильное приложение в рамках проекта «Зелёный Марафон»

В рамках проекта «Зелёный Марафон» Сбер запускает одноимённое мобильное приложение, которое станет вашим помощником по здоровому и экологичному образу жизни, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

С помощью приложения можно:

сделать первый шаг навстречу беговым тренировкам;

конвертировать беговые достижения в озеленение планеты;

получить экспертные советы по бегу, правильному питанию и экологичному потреблению;

стать «зелёным» амбассадором, принимая участие в челленджах и рассказывая друзьям об экологических инициативах.

Приложение «Зелёный Марафон» — это:

трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу;

на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу; тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км;

для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км; видео беговых упражнений ;

; беговые и экологические челленджи ;

; возможность делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями , результатами пробежек и своими успехами в челленджах;

, результатами пробежек и своими успехами в челленджах; возможность получить за свои беговые и экологические успехи промокоды от СберЗдоровья, Okko, СберУслуг, СберМаркета, СберЗвука, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобила, Delivery Club, СберСтрахования, Работа.ру, СБЕР Кидз и других компаний экосистемы Сбера, а также тематические стикеры («ачивки»).

Цель проекта «Зелёный Марафон», который реализуют Сбер и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении.

В ходе «Зелёного Марафона» Сбер совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.

Каждый может поддержать эту акцию, участвуя в «Зелёном Марафоне» и его экологических инициативах:

жертвуя средства на экологические проекты на портале СберВместе;

приняв участие в забеге в Москве — все средства, собранные от регистрации участников, будут направлены в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на высадку деревьев;

в качестве амбассадора, ведущего «зелёный» образ жизни и привлекающего внимание к экологическим проблемам.

Сам забег состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды в 180 городах России. Список городов и условия участия размещены на сайте https://greenmarathon.ru. Среди них – Хабаровск, Владивосток и Благовещенск. Также присоединиться к акции в онлайн-формате смогут жители Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Магадана, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.

В этот день топ-100 пользователей приложения «Зелёный Марафон» будут награждены мерчем с символикой мероприятия.

Скачать мобильное приложение можно по ссылке https://gmarathon.page.link/partner , а также в App Store и Google Play.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]