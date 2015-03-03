Более полутысячи деревьев высадили в Артёме клиенты Сбербанка

Масштабная акция по высадке цветущих кустарников и деревьев прошла в г. Артёме в парке Авиаторов. Порядка шестисот саженцев появились в популярном месте отдыха горожан, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

В высадке приняли участие глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон, управляющий Приморским отделением Сбербанка Сергей Радюшкин и клиенты банка. Такой подарок Сбер сделал жителям города вместе со своими клиентами - приморским предприятиям – после ледяного дождя, который обрушился на край осенью прошлого года.

Вячеслав Квон, глава Артемовского городского округа: «Мы вместе делаем хорошее дело в одном из наших парков – парке авиаторов. Последний природный катаклизм – ледяной дождь – очень сильно повредил зеленые насаждения по всему городу. Мы уже начали их восстанавливать, в том числе на этой территории. Огромное спасибо Сбербанку за то, что вы подключились озеленению города. С вашими усилиями это место будет красочным и комфортным для наших жителей».

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка: «Стихия в прошлом году уничтожила сотни деревьев во Владивостоке и Артёме. Тогда мы решили, что необходимо поучаствовать в восстановлении зеленых насаждений. Первую акцию провели здесь, в Артеме, следом мы высадим кустарники и деревья и в дальневосточной столице. Зеленый и цветущий город – это не только красота и комфорт для его жителей и гостей, помимо прочего деревья в городах позволяют жителям адаптироваться к изменению климата и смягчать его последствия, а также положительно влияют на здоровье».

Расположение кустарников и деревьев в парке не хаотичное, засадка выполнена по стандартам ландшафтного дизайна. Растения не стоят по одиночке, а растут густыми оазисами. Среди саженцев – гортензии, кизильник, сирень и калина. Многолетние кустарники зацветут в парке уже через 2-3 месяца.

Еще одна масштабная акция по высадке деревьев с участием клиентов Сбера пройдет во Владивостоке 15 мая в парке Минного городка. Там планируют высадить больше тысячи кустарников и деревьев.

Экологические акции проходят в поддержку Зелёного Марафона Сбера, который состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды в 180 городах России. В этом году цель проекта —привлечь внимание к проблемам экологии. В рамках экологических акций, приуроченных к Зеленому марафону, планируется высадка 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка.

Список городов и условия участия размещены на сайте : https://greenmarathon.ru/geography. Среди них – Хабаровск, Владивосток и Благовещенск: жителей и гостей городов ждут забег и развлекательная программа для всей семьи.

Сбер приглашает уже сейчас зарегистрироваться для участия в приложении «Зелёный Марафон» и получать призы и бонусы за прохождение квестов. Скачать мобильное приложение можно по ссылке https://gmarathon.page.link/partner, а также в App Store и Google Play.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]